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الأمين يبحث فرص عمل للشباب والمرأة وذوي الإعاقة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير العمل في حكومة الوفاق المهدي الأمين مع الممثل الإنمائي في ليبيا لبرنامج الأمم المتحدة جيراردو نوتو إمكانية خلق فرص عمل للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتطرق نوتو خلال لقائه مع الأمين يوم الأربعاء في طرابلس إلى ضرورة توعية الشباب وحثهم على إنشاء مشاريع مبتكرة بمساعدة التكنولوجيا من جهته تناول وزير الاقتصاد خلال الاجتماع إمكانية مساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في صيانة مكاتب العمل في المناطق النائية.

وعبّر نوتو عن رغبة البرنامج الإنمائي في تقديم دورات تدريبية للباحثين عن العمل في مدن طرابلس ويفرن والزاوية وأوباري بالإضافة إلى مرزق ومصراتة.

ويأتي الاجتماع على خلفية ازدحام الوظيفة العامة بنحو 1.8 مليون موظف وارتفاع مستوى البطالة العام إلى أكثر من 18%.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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