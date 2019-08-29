الأمين يبحث فرص عمل للشباب والمرأة وذوي الإعاقة

بحث وزير العمل في حكومة الوفاق المهدي الأمين مع الممثل الإنمائي في ليبيا لبرنامج الأمم المتحدة جيراردو نوتو إمكانية خلق فرص عمل للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتطرق نوتو خلال لقائه مع الأمين يوم الأربعاء في طرابلس إلى ضرورة توعية الشباب وحثهم على إنشاء مشاريع مبتكرة بمساعدة التكنولوجيا من جهته تناول وزير الاقتصاد خلال الاجتماع إمكانية مساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في صيانة مكاتب العمل في المناطق النائية.

وعبّر نوتو عن رغبة البرنامج الإنمائي في تقديم دورات تدريبية للباحثين عن العمل في مدن طرابلس ويفرن والزاوية وأوباري بالإضافة إلى مرزق ومصراتة.

ويأتي الاجتماع على خلفية ازدحام الوظيفة العامة بنحو 1.8 مليون موظف وارتفاع مستوى البطالة العام إلى أكثر من 18%.

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