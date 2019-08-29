توصيات لتحسين أوضاع العمالة المصرية في ليبيا

توصل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى جملة من التوصيات التنظيمية المُهمة بشأن مستقبل توظيف العمالة المصرية في ليبيا ودورها في إعادة الإعمار، وذلك عقب ندوة عقدها بحضور شخصيات ليبية ومصرية معنية بملف العمالة المصرية في ليبيا.

ومن بين التوصيات، السعي للوصول إلى اتفاق يضمن توافد العمالة المصرية إلى ليبيا بسلام، واعتبار مُشاركتها في تنفيذ خطط ومشاريع إعادة إعمار ليبيا أولوية لدى اتحاد نقابات عمال مصر.

إضافة إلى وضع خطة تنظيمية سليمة تضمن توظيف سلس وسريع للعمالة المصرية في ليبيا للمشاركة في إعادة الإعمار، وتشكيل وفد من اتحاد العمال ومؤسسة محبي مصر ونواب بالبرلمان وحزب المؤتمر ورجال الإعلام والصحافة لزيارة العمالة المصرية في ليبيا والاطلاع على أوضاعها.

وتضمّنت توصيات الندوة، ضرورة التواصل مع الجهات المعنية في ليبيا لتسهيل وصول العمالة المصرية إلى ليبيا وشرعنة كافة الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة لذلك.

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