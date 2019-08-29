“مكافحة الأمراض” بطبرق يُناشد الحكومة المؤقتة

سنوات عديدة مرت على المركز الوطني لمكافحة الأمراض بطبرق وهو يعمل بأجهزة تقليدية، ورغم الأزمة التي تمر بها البلاد إلا أن العاملين فيه آثروا على أنفسهم تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمرضى.

العاملون بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بطبرق لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام الأزمات التي أثرت على المرافق العامة وعملوا على توفير الخدمات الصحية خاصة فيما يتعلق بالكشف على الأمراض الصدرية.

وكغيره من المرافق العامة كان لا بد للمركز أن يقدم مناشدته للحكومة المؤقتة لتوفير اللوازم الطبية التي من شأنها أن تطيل العمل فيه، وتُحسّن مستوى الخدمات التي يُقدمها للمواطنين.

الخدمات المتواضعة والبسيطة التي يعمل بها المركز كان سببها “بحسب العاملين فيه” هو انقطاع الاتصال المباشر مع الإدراة العامة بطرابلس التي حالت الأوضاع الحالية بينها وبينهم دون تقديم الإمدادات المطلوبة، ما جعلهم يناشدون الحكومة المؤقتة بأن تتدارك الأمر قبل فوات الأوان.

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