الخدمات الضّمانية المرج في زيارة الشركة الليبية الضمانية للتأمين المساهمة ببنغازي

بنغازي 29 أغسطس 2019 (وال)- زارت إدارة مكتب الخدمات الضمانية المرج، مقر الشركة الليبية الضمانية للتأمين المساهمة بمدينة بنغازي.

هذا وتهدف الزيارة التي أجريت أمس الأربعاء، لبحث آفاق التعاون المشترك بين الشركة، ومكتب الخدمات الضمانية بمجال عمل الشركة، إلى جانب التباحث في سُبل تطوير التعاون المشترك بين الطّرفين، مما يُعزز رؤية الشركة الليبية الضمانية للتأمين، ورسالتها الشاملة في تكريس الجهود لتقديم الخدمات المتميزة، وتوفر الحماية المالية للإفراد والمجتمع والمشروعات ضد المخاطر المختلفة، مع دعم وحماية الاقتصاد، وتنمية الاستثمارات، مما يجعلها رافداً من روافد الصندوق لتعزيز الوضع المالي للصندوق، والمساهمة في الإيفاء بالالتزامات اتجاه المُضمونين والمُتقاعدين.

واستعرض رئيس الشركة الليبية الضمانية للتأمين المساهمة بمدينة بنغازي عبد الله علي المهدي، نبذة تعريفية عن الشركة التي تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2016م، وهى شركة مساهمة مملوكة بالكامل لصندوق الضمان الاجتماعي وتخضع لإشرافه، وقد تم تأسيسها طبقًا للقوانين النافذة، بذمة مالية واعتبارية مستقلة.

وفي ختام الزيارة، أشاد مدير مكتب الخدمات الضمانية بالمرج محمد محمود الحواز بخدمات الشركة، متمنيًا لهذا الصرح المزيد من التقدم والرقي، ومبينًا أهمية التأمين للوقاية من الأخطار.

والجدير بالذكر، أن الشركة الليبية الضمانية كانت قد أسست برأس مال 10.000.00 عشرة ملايين دينار ليبي، مقسمة إلى 100.000 سهم قيمة كل سهم 100 دينار، وقد حققت أرباحًا قياسية خلال عام 2018 م، جعلتها تنتعش اقتصاديًا، وتحقق عوائد اقتصادية تجاوزت 8.000.00 مليون دينار ليبي. (وال- بنغازي) أ ف/ ر ت

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