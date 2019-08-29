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المسماري تكشف حقيقة قرار زيادة مرتبات المعلمين ومن يعرقل التطبيق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نفت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري، ما تناقلته عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بأنها  ضد قانون زيادة مرتبات المعلمين.

ووصفت تلك التصريحات بالملفقة و قالت  في تصريح خاص لبوابة افريقيا الاخبارية “أنا في الحقيقة من بذلت جهودا كبيرة  ودافعت بشراسة  كي يخرج القانون ” 

وأوضحت المسماري أن تنفيذ القانون مناط بمالية  طرابلس وأضافت قائلة “إن وزير التعليم بالمجلس الرئاسي يرى ان الزيادة تكون لاصحاب الجداول بينما القانون يقول ان الزيادة زيادة عامة ” 

وتابعت قائلة “اذا كانت هناك مشكلة في تطبيق القانون فهي مشكلة مؤسسات وما يهمني ان يعلم الجميع الحقيقة وهي انني لم اكن يوما ضد زيادة مرتبات المعلمين بل كنت ركنا رئيسيا ومدافعة عن ان تكون الزيادة عامة  وتشمل الاخصائيين الاجتماعيين والاداريين”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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