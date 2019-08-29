الخدمات الضمانية المرج تُكرم عدد من موظفيها

المرج 29 أغسطس 2019 (وال)- كرّم رئيس قسم التسجيل والاشتراكات والتفتيش بمكتب الخدمات الضمانية المرج سلامة المشيطي، عدداً من موظفي المكتب.

هذا وجاء ذلك خلال مراسم تكريم أقيمت أمس الأربعاء بمقر المكتب، نظير تميزهم وتفانيهم في مجال عملهم، مما ساهم في الارتقاء بمستوى أداء الإدارة، وتسييّر العمل على أكمل وجه.

وقال رئيس قسم التسجيل والاشتراكات والتفتيش سلامة المشيطي – لوكالة الأنباء الليبية – إن التكريم جاء تعبيرًا لهم عن تقدير الإدارة لجهودهم، حيث عمل موظفو قسم التسجيل، على إنجاز أعمال يومية بكل دقة وامتياز وفى غضون وقت وجيز.

وأشاد سلامة المشيطي بجهود كافة موظفي القسم، وإخلاصهم وتفانيهم في العمل، مؤكدًا في الوقت ذاته رؤية الصندوق في تعزيز روح الإبداع والتميز والتفاني في العمل، وخلق أثر ايجابي لدى الموظفين، من أجل تقديم أفضل خدمة للمتقاعدين والمشمولين بالخدمة.

من جهته، أعرب الموظفين المكرمين: مصطفى أحمد جبريل، السنوسي سالم عمر، أشرف بوعوصه، بالإضافة إلى موظف الشؤون القانونية علي عبد الجليل التاعب، عن سعادتهم وشكرهم بهذا الاهتمام والتقدير، مؤكدين في الوقت ذاته بذلهم المزيد من أجل إرساء الخدمات الضمانية. (وال- المرج) أ ف/ ر ت

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