“وال” تنشر حقيقة فيديو غرف العمليات الجراحية بمستشفى المرج التعليمي

المرج 29 أغسطس 2019 (وال)- انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي، مقطع فيديو تظهر فيه غرفة العمليات الجراحية بمستشفى المرج التعليمي، وهي ملوثة وانتشار النفايات الطبية والأوساخ فيها.

هذا وقد لقي مقطع الفيديو رواجًا وانتشارًا عبر العديد من الحسابات والصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وعبر الوسائل الإعلامية دون التأكيد والتحري من صدق المحتوى من عدمه.

وكالة الأنباء الليبية “وال”، توجهت للجهات المعنية في مستشفى المرج التعليمي، للتحري حول مصداقية هذا الفيديو المُسرب من داخل المستشفى، والذي نُشر تحت عنوان “بين سندان المرض ومطرقة الإهمال”، وذلك بالتزامن مع تكريم المستشفى المرج التعليمي مع عدد من المستشفيات التي أخلصت في عملها، وتحصلت على معايير الجودة في الخدمات من قبل الحكومة الليبية المؤقتة.

وأكدت رئيسة المكتب الإعلامي بمستشفى المرج السيدة مبروكة العبيدي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – صحة هذا الفيديو المُسرب من داخل غُرف العمليات الجراحية.

وأوضحت السيدة مبروكة العبيدي أن المخلفات الطبية المُلقاة على الأرض، والتي تم تصويرها في قسم عمليات الطوارئ هي صحيحة.

وأشارت السيدة مبروكة العبيدي إلى أن محتوى الفيديو المُسرب هو مخلفات طبية طبيعية جدًا، بعد إجراء أي عملية جراحية طارئة، وهي عبارة عن شاش وقطن وقفازات وغطاء معقم ومخلفات طبية، كانت قد استعملت في عمليات مستعجلة، وتم قد تصوير الفيديو قبل دخول عمّال النظافة، وقسم مكافحة العدوى لتنظيف الغرفة بعد العملية.

وأضافت السيدة مبروكة العبيدي أن تسجيل الفيديو طبيًا، لا يُعد مخالفة وأنه يمنع دخول إلى غرفة العمليات أثناء إجراء العملية، وهو إجراء روتيني مُتبع في غرف الطوارئ في جميع المستشفيات.

وأكدت السيدة مبروكة العبيدي أنها ليست المرة الأولى التي تُشن حملة إلكترونية ضد المستشفى العام، الذي قطع أشواطًا بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتابعت على ما يبدو إن الغرض من التصوير هو كيدي.

وأعربت السيدة مبروكة العبيدي عن انزعاجها من نشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة في الوقت ذاته بعدم نقل الأخبار الخاصة بالمستشفى قبل الرجوع للمكتب الإعلامي في المستشفى.

وحذرت السيدة مبروكة العبيدي بأن إدارة المستشفى ستتخذ الإجراءات القانونية، حيال أعمال التضليل والتشويه غير المبرر، في ظل هذا التحسن الملحوظ في الخدمات من إدارة المستشفى. (وال- المرج) أ ف/ ر ت

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