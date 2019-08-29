فخامة رئيس مجلس النواب يبحث سير العملية التعليمية مع وزير التعليم

القبة 29 أغسطس 2019 (وال)- استقبل فخامة رئيس مجلس النوّاب الليبي المُستشار عقيلة صالح، معالي وزير التعليم في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز.

هذا وبحث فخامته خلال اللقاء بمقر إقامته في بلدية القبة، سير العملية التعليمية في كل المناطق التعليمية التابعة لوزارة الحكومة الليبية المؤقتة.

وتطرق فخامته خلال اللقاء لنتائج شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي الحالي، التي تم اعتمادها من قبل الوزارة مؤخراً، بالإضافة إلى الاستعداد والتجهيز لانطلاق العام الدراسي الجديد 2019 – 2020 م، إلى جانب توفير المستلزمات التعليمية والكتاب المدرسي للطلاب.

وناقش فخامته ـ خلال اللقاء ـ أيضًا ملف عودة الدراسة في جامعة طبرق وفتح أبوابها للطلاب، وكذلك الاتفاق على عرض قانون الجامعات الذي تم تعديله من قبل لجنة مختصة تابعة للوزارة، على مجلس النواب في الجلسة القادمة، من أجل التصويت عليه لأجل اعتماده، بالإضافة إلى مناقشة حزمة من المواضيع الخاصة بدعم قطاع التعليم في ليبيا.

وبدوره، طمأن معالي الوزير التعليم فخامة رئيس مجلس النوّاب الليبي، بأن عمل مشاريع وزارة التعليم الخاصة بالمؤسسات التعليمية، والخطة الدراسية للعام القادم تسير على أكمل وجه. (وال – القبة) س س/ ر ت

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