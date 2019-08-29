سيالة يبحث عودة السفارة اليابانية لطرابلس

اجتمع وزير الخارجية لحكومة الوفاق محمد سيالة، أمس الأربعاء بالعاصمة اليابانية طوكيو مع وزير خارجية اليابان تارو كونو، لبحث اخر مستجدات الاوضاع في ليبيا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأوضحت إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية الليبية، أنه تم خلال الاجتماع بحث عودة السفارة اليابانية لمزاولة عملها من طرابلس والاستفادة من الجانب الياباني في تدريب الكوادر الليبية لبناء القدرات في مجال النفط والتعليم والتكنولوجيا وعودة الشركات اليابانية لاستكمال توليد الطاقة والاستثمار في عدة مجالات.

من جانبه رحب وزير خارجية اليابان بهذه الزيارة وأكد بأن هناك عددا من الشركات اليابانية تفكر في العودة والاستثمار في ليبيا وأن اليابان مازالت تقدم الدورات التدريبية في بناء القدرات في مجال الصحة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية من خلال تقديم المنح الدراسية، وقال بأن العلاقة بين ليبيا واليابان سوف تتطور من خلال التعاون المشترك بين الدولتين.

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