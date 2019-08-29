فخامة رئيس مجلس النواب يستقبل وفدًا من قبيلة الشلاوي

القبة 29 أغسطس 2019 (وال)- استقبل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى، وفد رفيع المستوى من قبيلة الشلاوي.

هذا وأكد فخامته خلال اللقاء الذي عقده بمقر إقامته ببلدية القبة، على تغير خارطة الأحداث والمواقف الدولية بشأن ليبيا، والتي تنسجم مع المجهودات الشرعية لمجلس النواب المنتخب لإعادة الهيبة والسيادة على كامل ربوع الوطن.

وبدوره، أكد وفد قبيلة الشلاوي على رأسهم الشيخ رزق الله الصالحين بوجليل الشلوي، والشيخ إسليم الشلوي، والشيخ علي عبد العليم الشلوي، والأستاذ عبد السلام الشلوي، والأستاذ إمراجع الشلوي، الدعم الكامل والمطلق لفخامته ومجلس النواب، والحكومة المؤقتة، والقوات المسلحة الليبية، في حربها على الإرهاب وتحرير العاصمة طرابلس من التنظيمات الإرهابية.

وأكد وفد قبيلة الشلاوي استعداد أبناء قبيلة الشلاوي، للتطوع من أجل مساندة القوات المسلحة العربية الليبية، مُبديين ارتياحهم التام لجهود الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة دولة رئيس الوزراء عبد الله الثني، ومواكبة الغايات الإستراتيجية لحكومة دولته، في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة ربوع الوطن الغالي. (وال- القبة) ب ع/ ر ت

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