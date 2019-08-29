الصافي: ضباط أتراك يتواجدون في غرف العمليات العسكرية في طرابلس

ليبيا – كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق الطيب الصافي عن وجود مقاتلين أجانب كانوا في مدينة إدلب السورية وصلوا إلى ليبيا وهم يقاتلون حالياً في صفوف مجموعات وصفها بـ”الإرهابية” في طرابلس ضد الجيش، داعياً روسيا إلى مساندة ليبيا وجيشها في محاربة الإرهاب.

الصافي قال في مقابلة خاصة مع وكالة “سبوتنيك” إن هؤلاء الأجانب يقاتلون مع أعوانهم من بقايا القاعدة وداعش والإخوان المسلمين “تنظيمات وجماعات إرهابية محظورة في روسيا وعدد كبير من الدول” في طرابلس صفاً واحداً، مضيفاً أنه كذلك يتواجد ضباط أتراك في غرف العمليات وهذا الأمر معروف ولا يستطيع أحد أن ينكره.

وحول الموقف الروسي تجاه ليبيا أكد على ان روسيا دول صديقة عبر التاريخ وهي داعمة للقوات المسلحة وداعمة لليبيا في المحافل الدولية، مبدياً تطلعهم لمزيد من الدعم خاصة أن غالبية أسلحة الجيش صناعة روسية لهذا فإن وقوف روسيا إلى جانب ليبيا شيء منتظر وهو موجود. وأعرب عن تقديرة لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجاه الشعب سواء تجاه البرلمان أو الحكومة المؤقتة أو القوات المسلحة، مشيراً إلى أن الموقف الروسي ممتاز خاصة فيما يخص مجلس الأمن وهناك تنسيق كامل بين الدولة الليبية والحكومة الروسية.

كما دعا الصافي حكماء ليبيا والقيادات العسكرية والوطنيين في طرابلس إلى سحب أبنائهم من المعركة ضد الجيش، لافتاً إلى أنه ليس من المعقول أن شباب ليبيا ينتظرهم مستقبل مشرق كأطباء ومهندسين ينخرطون في مواجهات ضد جيش بلادهم.