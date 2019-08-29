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الحويج: هدف القوات المسلحة ليس حكم الشعب بالقوة بل استعادة الدولة من إرهاب الميليشيات

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج إن الجيش يخوض معركة حاسمة لا تقبل الحياد من أجل إعادة هيبة ليبيا والقضاء على الإرهاب وميليشياته.

الحويج أشار في ندوة نظمها «اتحاد عمال مصر» بالقاهرة وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” أمس الأربعاء إلى أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على 90% من أراضي ليبيا، معتبراً أنها باتت على تخوم طرابلس بمقدار 7 كيلومترات فقط.

وتابع قائلاً:”انه من الممكن دخول العاصمة منذ اليوم الأول لكن نظراً لكثافتها السكانية، فإن القوات المسلحة أعطت مهلة للدخول المنظم، حفاظاً على أرواح الليبيين والهدف مما تقوم به القوات المسلحة ليس حكم الشعب بالقوة لكن استعادة الدولة من إرهاب الميليشيات، والاحتكام لإرادة الليبيين عبر صناديق الانتخابات”.

كما تحدث الحويج عن الدور المستقبلي الذي يجب أن تلعبه العمالة والشركات المصرية في إعادة إعمار البلاد وقال بهذا الخصوص:”من المعيب ألا تكون العمالة المصرية في مقدمة العمالة التي تأتي إلى ليبيا من أجل إعمارها”.

ولفت إلى أن المصريين الذين دخلوا إلى ليبيا عن طريق الهجرة غير المشروعة ومعهم أوراقهم ولا يعانون من أمراض وُفقت أوضاعهم من قبل الحكومة المؤقتة ووزارة خارجيتها. مبدياً أمله في زيادة العمالة المصرية ودخولها إلى ليبيا بالطرق المشروعة عن طريق اتحاد عمال مصر لتجنب وقوعها فريسة للتنظيمات الإرهابية وجماعات الاتجار بالبشر.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • بصراحة غير راضى على اسلوب المشير خليفة حفتر فى التعامل بالصبر والحكمة مع قادة المليشيات الارهابية حيث سيفهموها عكس الحقيقة على انها ضعف ولو كان لدى قادة المليشيات هذه الامكانيات لاستخدموها لهذا يجب على المشير ان يتعامل بالقوة المفرطة مع قادة المليشيات باستهدافهم اينما وجدوا طالما انهم مطلوبون للعدالة مثلما يفعل الامريكان فى كل مكان فعندما يخرج السراج ويطلب استسلام جنود الجيش ويستخف بكم فاقل رد يكون هو تحطيم راسه ومن يعمل معه ويجب على الفور وضع قائمة بقيادات الارهاب التى يستهدفها نسور الجو واواهم السراج وباشاغا والجويلى وكل القيادات العسكرية للمليشيات وتحذير المدنيبن من الاقتراب منهم سواء فى اوكارهم او السيارات التى يركبوها اوحتى فى داخل اى مطار اثناء السفر ومن يرافقهم يتحمل مسئولية الانتحتار ولو كان بامكان المليشيات الوصول الى قيادت الجيش الوطنى لما تاخرت وراينا ما فعلوه فى مقابر بنغازى دون مراعاة لحرمة الموتى لكن هؤلاء سيتم اهداف سيارتهم بدقة واى كلب منهم سيموت سيكون عبرة لغيره ويعرفوا مدى قوة الجيش الوطنى ومن يريد السلامة يستسلم الجيش فورا والا فهو هالك ولا مجال للدوة الفارغة

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