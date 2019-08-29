حصيلة قتلى قوات الوفاق في اشتباكات غريان باليومين الماضيين – اسماء

‏لقى 21 مقاتلاً من قوات الوفاق في الاشتباكات المسلحة التي وقعت خلال اليومين الأخيرين مع قوات الجيش الوطني الليبي في مدينة غريان جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وبحسب مصادر مطلعة فإن قائمة “قتلى الوفاق” قد ضمت كلا من: وليد البشير بالحاج ” بادرتن ” ، مهند المبروك البوش ” شعتان “، اسامة المبروك الدعيكي ” تغرنه “، بريني البهلول بريني برشان ” تغسا ” ، عبد الله راسم ابوزيد ” اليعاقيب ” ، جهاد مفتاح سالم طروم ” الكليبة ” ، هشام المبروك الفرجاني ” تغسات ” ، مروان ميلود العربي ” القحاصات” ، محمد ادريس طروم ” الكليبة ” ، هيثم خميس حميد الزحاف ” شعبية الجيش “.

كما ضمت القائمة بحسب المصادر مقتل كل من: عبد المعز محمد رمضان بشير ” القواسم ” ، احمد امحمد العماري ” اوسادن ” ، محمد سالم المزوغي ” النهضة ” ، عاشور الحصان ” تغسات ” ، عماد عبد الفتاح عمران الشوي “تغسات” ، عبد المولى البهلول الاقطع ” تغسات ” .

كما شملت القائمة بحسب المصادر كل من: ، وليد رجب وادي ” الجحيشة ” ، عبد السلام جمعة الباطل ” تغسات ” ، الزوبير رحومة ” تغسات ” ، فتحي بودي “امسوفين”،مفتاح عمر رمضان بنه “قباع”.

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