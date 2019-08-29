النقابة العامة للمعلمين بليبيا تعلن إيقاف الدّراسة للعام الدراسي الجديد

المرج 29 أغسطس 2019 (وال)- أعلن رئيس النقابة العامة للمعلمين بليبيا عبد النبي صالح النف، إيقاف الدراسة للعام 2019 – 2020، المقرر ابتدائه في 15 سبتمبر المقبل، والدخول في اعتصام شامل بكافة المؤسسات التعليمية في ليبيا.

وقال عبد النبي صالح النف في قرار رقم (76) لسنة 2019 م صدر أمس الأربعاء – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إنه لن تتم عودة المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم في الدولة الليبية، إلا إذا تم تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018 م، وإدراج الزيادة المقررة حسب القانون بحسابات المعلمين والعاملين بالقطاع بالمصارف التجارية العاملة في ليبيا.

وطالب عبد النبي صالح النف في المادة الثانية : كافة المعلمين والعاملين في القطاع التقيد بتنفيذه، وذلك حفاظًا على الحقوق المشروعة، وتأكيدًا على أحقيته في العيش المستقر الكريم في مجتمع يحترمه ويقدر عمله. (وال- المرج) ر ع/ ر ت

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