الخدمات الصحية بنغازي تبحث رفع مستوى الخدمة الصّحية المقدمة للمواطن

بنغازي 29 أغسطس 2019 (وال)- عقد مدير مكتب الخدمات الطبية بإدارة الخدمات الصحية بنغازي أحمد الكيلاني اليوم الخميس، اجتماعًا ضم أقسام الشؤون الطبية بالعيادات المجمعة.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة بمقر إدارة الخدمات الصحية بنغازي، بحضور مدير إدارة الخدمات الصحية الأستاذ ناصر الكاديكي، والمدير المساعد الدكتور حسين شنبش، ومدير مكتب تنمية الموارد البشرية الأستاذة إنتصار السوسي، التركيز على جانب التدريب والتطوير، خاصة للكوادر الطبية والطبية المساعدة.

ويهدف الاجتماع إلى رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، إلى جانب التركيز على تنظيم العمل بالعيادات المجمعة، وتوفير أغلب التخصصات الطبية خلال الفترتين الصباحية والمسائية من خلال ساعات العمل اليومي. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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