الخرطوش: قوات الوفاق تلقت ضربة قوية..وحملة الاعتقالات لمؤيدي الجيش مستمرة

أخبار ليبيا24

أكد المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الخميس أن 18 قتيلًا من صفوف القوات التابعة لحكومة الوفاق سقطوا خلال معارك أمس الأربعاء.

وأوضح الخرطوش أن القوات التابعة لحكومة الوفاق تلقت هذه الضربة القوية بعد محاولتها التقدم باتجاه منطقة الزطارنة.

وأضاف المسؤول الإعلامي أن وحدات اللواء 73 مشاة تتواجد في جميع نقاط التمركز المعلومة لدى غرفة عمليات المنطقة الغربية.

وأفاد الخرطوش ان الوحدات العسكرية متمركزة في الأحياء البرية ومحور كزيرما وكوبري المطار، مع وجود مناوشات من الحين إلى الآخر بمحور كزيرما.

وأكد المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة استمرار حمالات الاعتقال من طرف القوات التابعة لحكومة الوفاق داخل العاصمة لكل مؤيدي الجيش العربي الليبي.

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