كاجمان يبحث صيانة معاهد التعليم التقني في الجنوب

التقى النائب بالمجلس الرئاسي رئيس اللجنة العليا لتنمية الجنوب عبدالسلام كاجمان اليوم الخميس، رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني عادل زنداح.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاءالذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، بحث الخطوات التي اتخذتها الهيئة فيما يخص المشاريع المتعلقة بصيانة وتجهيز معاهد وكليات التعليم التقني والفني في مناطق الجنوب.

وأكد كاجمان على أهمية المشاريع التابعة للهيئة التي ستسهم في خلق بيئة تعليمية مناسبة في المعاهد والكليات التقنية والفنية التي ستدخل عمليات صيانة شاملة.

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