“المحاسبة” يحذر من عدم تطبيق “الحوكمة الرشيدة”

يعود ديوان المحاسبة للواجهة من جديد في إطار متابعته لأعمال المؤسسات العامة، محذرا هذه المرة الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وما في حكمها من عدم تطبيق شروط وقواعد الحوكمة الرشيدة في إدارة الشركات، موضحا أن الأمر يخالف القانون الصادر في أكتوبر من عام 2013 بشأن قواعد الحوكمة الرشيدة ومنشور ديوان المحاسبة الصادر العام الماضي.

وحذر ديوان المحاسبة في منشور اليوم الخميس، الجمعيات العمومية من أن عدم تطبيق قواعد الحوكمة سيؤثر بالشركات ويعود عليها بالضرر بشكل سلبي على الأداء المالي والإداري، الأمر الذي سيفقدها المصداقية والثقة، مشددا على جديته في متابعة ملف الحوكمة بالشكل القانوني خاصة في ملف المزايا والمكافآت المتعددة.

وأشاد المنشور بالخطط التي اتخذتها إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار حول الإجراءات الإصلاحية في آلية العمل الداخلي للمؤسسة وتعديل النظم الأساسية بينما يسهم مبدأ الحوكمة الرشيدة بعدم تداخل المصالح المهنية ما يضمن سلامة المؤسسة إداريا وماليا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية