بني وليد تناشد “الصحة” بدعم المراكز الصحية

شهد ديوان إدارة الخدمات الصحية بني وليد انعقاد اجتماع لبحث أبرز المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تواجه قطاع الصحة في المدينة.

وجاء الاجتماع الذي ضم الاجتماع مدير إدارة الخدمات الطبية بالمدينة ومديري المراكز الصحية داخل نطاق البلدية المتمثلة في 22 مركزا صحيا، للوقوف على كافة العراقيل التي تواجه المراكز الصحية، وإيجاد الحلول، ليتسنى للعاملين في هذه المرافق تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وناشد مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد سامي الوداني، وزارة الصحة بتقديم كافة التسهيلات للمراكز الصحية داخل نطاق البلدية لرفع المعاناة عن المواطن وتخفيف العبء عن مستشفى بني وليد العام حيث إنه لم يتم صرف أي مخصصات مالية لإدارة الخدمات الطبية بني وليد منذ ثلاث سنوات وهو ما انعكس سلبا على الخدمات المقدمة إلى المواطن.

وتبقى هذه المطالبات حبيسة المكاتب والملفات في ظل غياب استجابة للنداءات المتكررة التي دقت نواقيس الخطر دون أن توضع لها حلول جذرية ليترك المواطن فريسة للظروف القاسية.

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