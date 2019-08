العامة للكهرباء توضح حالة الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية

قال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء، ربيع خليفة، إن الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية تشهد استقرارا شبه كلي مع وجود عجز قليل، بمقدار مئة ميجاوات.

وقال خليفة أن هذا العجز ينتج عنه ساعات طرح للأحمال بالمنطقة الشرقية، من ساعتين إلى ثلاث ساعات، بحسب النشرة الفنية الصادرة عن إدارة تحكم الشرقية.

وأشار خليفة إلى أنه في حال زادت ساعات طرح الأحمال عما ورد في النشرة الفنية يجب التوجه إلى أقرب مكتب صيانة تابع للشركة العامة للكهرباء، لاحتمال وجود عطل فني.

