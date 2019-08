بوشناف يشكل لجنة لدراسة تظلمات امتحانات القبول بمعهد الضباط

المتوسط

شكل وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف لجنة مهمتها دراسة التظلمات من نتائج امتحانات القبول للمعهد العالي للضباط.

وتتولى اللجنة إبداء الرأي في التظلمات من خلال أوراق الاختبار التي اعتمدت النتيجة بناء عليها، ولها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل إنجاز عملها.

ويترأس اللجنة مدير إدارة التخطيط الأمني بالوزارة وعضوية مدير مكتب المعلومات والمتابعة وعضوا عن الإدارة القانونية.

