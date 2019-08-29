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بوشناف يشكل لجنة لدراسة تظلمات امتحانات القبول بمعهد الضباط

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
شكل وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف لجنة مهمتها دراسة التظلمات من نتائج امتحانات القبول للمعهد العالي للضباط.
وتتولى اللجنة إبداء الرأي في التظلمات من خلال أوراق الاختبار التي اعتمدت النتيجة بناء عليها، ولها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل إنجاز عملها.
ويترأس اللجنة مدير إدارة التخطيط الأمني بالوزارة وعضوية مدير مكتب المعلومات والمتابعة وعضوا عن الإدارة القانونية.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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