المحكمة العسكرية العليا تُصدر أحكامًا في عدد من قضايا أمن الدولة

بنغازي 29 أغسطس 2019 (وال)- عقدت المحكمة العسكرية العليا التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية أمس الأربعاء، جلستها للفصل في عدد “14” قضية تتعلق بأمن الدولة بينها قضية جنائية واحدة.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية والمتحدث باسم غرفة عمليات الكرامة – في البيان – أن المحكمة قضت بالإعدام على اثنين من الإرهابيين، وبالسجن لمدة متفاوتة على باقي المتهمين.

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي أنه تم تأجيل الحكم النهائي في عدد من القضايا، نتيجة لعدم توفر محامي دفاع عن المتهمين، بحسب معايير القانون الجنائي الليبي، وقانون الإجراءات الليبي، والمعايير الدولية، وذلك حتى يتم تكليف محامي دفاع عنهم. (وال – بنغازي) س س/ ر ت

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