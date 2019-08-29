وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة تُشكيل لجنة لمراقبة تظلمات نتائج امتحانات قبول المعهد العالي للضباط

بنغازي 29 أغسطس 2019 (وال)- أصدر معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف الخميس، قرارًا تشكيل لجنة وتحديد مهامها.

هذا وتضمن القرار رقم (725) لسنة 2019 – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – في مادته الأولى تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة التخطيط الأمني عقيد جمعة الدرسي، ومدير مكتب المعلومات والمتابعة مقدم إبراهيم الرمالي عضواً، ومندوب من قسم الإدارة القانونية دكتور صالح دغمة عضواً.

وأشار معالي الوزير – في قراره – إلى أن مهمة اللجنة هي دراسة التظلمات من نتائج امتحانات القبول للمعهد العالي للضباط.

وأضاف معالي الوزير أن تتولى اللجنة إبداء الرأي في دراسة التظلمات من نتائج امتحانات القبول للمعهد العالي للضباط، وذلك من خلال أوراق الاختبار التي اعتمدت النتيجة بناء عليها، ولها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل إنجاز عملها. (وال – بنغازي) س س/ ر ت

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