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السراج يبحث تطورات الوضع الميداني مع رئيس أركان الجيش

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
ناقش رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الخميس، مع رئيس الأركان العامة لقوات الوفاق الفريق ركن محمد علي الشريف.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة تطورات الوضع الميداني، وسير العمليات في محاور القتال بمنطقة طرابلس الكبرى ومحيطها والإجراءات العسكرية المتخذة لتأمين مدينة غريان، وآليات التنسيق بين المناطق العسكرية لتأمين المنطقة الغربية بشكل عام.
وأكد السراج أن قوات الجيش والقوات المساعدة تحقق تقدما على مختلف المحاور، كما أصدر أوامره بتعزيز الوحدات المقاتلة في كافة المحاور بالاحتياجات التي تتطلبها العمليات.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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