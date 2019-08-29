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نائب بالرئاسي يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
التقى النائب بالمجلس الرئاسي ” عبدالسلام كاجمان” اليوم الخميس، رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني الدكتور” عادل زنداح”.
واستعرض اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، الخطوات التي اتخذتها الهيئة فيما يخص المشاريع المتعلقة بصيانة وتجهيز معاهد وكليات التعليم التقني والفني في مناطق الجنوب.
وأكد النائب، رئيس اللجنة العليا لتنمية الجنوب، على أهمية المشاريع التابعة للهيئة التي ستسهم بشكل خلق بيئة تعليمية مناسبة في المعاهد والكليات التقنية والفنية التي ستدخل عمليات صيانة شاملة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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