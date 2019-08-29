الغرياني: على المقاتلين في طرابلس تشكيل قوة لحماية الثورة

ليبيا – إتهم المفتي المعزول من مجلس النواب، الموالي حالياً للمجلس الرئاسي الصادق الغرياني القائد العم للجيش المشير خليفة حفتر بقتل أكثر رجال الدعوة في بنغازي تحت مسمى مكافحة الارهاب حسب زعمه ، مترحماً على عبد العظيم الفراوي , الذي قضى غرقاً في تركيا.

أما فيما يتعلق بغريان قال الغرياني خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إن محاولات من وصفهم بـ “عصابات حفتر” (القوات المسلحة) بالرجوع لغريان قد تكررت بعد أن تم دحرها منها على حد قوله ، مبيناً بأن المدينة كادت أن تسقط في ظل الإستغاثات التي كانت ترسل من قبل البلدية.

ويرى أنه من المفترض في مثل هذه الظروف وجود قيادة عامة للجبهات ورئاسة أركان بالإضافة للنفير العام إلا أن تنتهي الحرب، مشيراً إلى أن ما حدث في غريان كان نتيجة اهمال وتهاون وتجاهل نداءات الاستغاثة.

وتابع مضيفاً:”حكومة الوفاق إن كانت لهم نية في حسم المعركة ليحسموها و رد حفتر على اعقاب الطرق معروفة و الوسائل واضحة اعطوا الأذن للشباب الذين هم على الجبهات والمصممون أنهم لن يرجعوا لبيوتهم إلا بعد إنتهاء المعركة حتى لو مدت 5 سنوات على الرغم أنه ليس بينهم قيادة واحدة كلهم طلبهم واجب الوطن ولديهم نفس الحرص و الإصرار فلن يتخلوا ابداً مهما طالت المعركة”.

وطالب الحكومة بعدم التعويل على المجتمع الدولي والشرعية الدولية بل ملء أيديهم ممن وصفهم بـ” أبناء الوطن الثوار والمجاهدين ” والإعتماد عليهم لأن مشروعهم يؤدي لمزيد من الهزائم وطول أمد المعركة لذلك من يريد الشرعية لا يقوم برهنها للمجتمع الدولي بل لأبناء الوطن لتحقيق ما يريدونه وهو حسم قريب للمعركة.

وقال :” هل المجتمع الدولي والافريكوم والمخابرات في طرابلس لا تعرف من الجهة التي تقصف مطار معيتيقة ؟ لاشك انها تعرف ذلك وأنتم رابطون مصيركم به وهم ليسوا ناصحين، مشروع حفتر صهيوني وعدو لدود للشعب الليبي يجب قتاله ومن يقف معه وينصره سواء حفتر ومن هم بالمنطقة الشرقية وجميع المدن أوجه كلامي لهم في ترهونة الاصابعة والعربان وطرابلس موقفكم في التحالف الآن هو موقف المنافقين وحتى النخب السياسية التي تقف على مفترق الطرق وتضخم الموقف الدولي”.

وحذر عدد من المدن منها ترهونة والأصابعة والعربان مطالباً إياهم بالضرب على أيدي هؤلاء الذين سيدمرون البلاد لذلك يجب عدم التفرق والتشرذم ليكون لهذه المدن كيان يدافع عن حقوقه، مضيفاً :” يجب أن تتولوا مشاكل الكهرباء والوقود لأن هذه الوزارات لا دور لها بل تأخذ المرتبات ولا تفعل شيء فالوزراء المتمسكين بالكراسي يعول عليهم بالدمار و الخسارة، وحتى تستيقظ الحكومة يجب القيام بما قامت به غريان كتشكيل قوة اسموها قوة حماية غريان و ترهونة كذلك وأشيد بمن شكل في ترهونة قوة أسموها قوة حماية ترهونة الذين أخرجوا بيان مشرف لأهل المدينة الأحرار الذين يجب عليهم الالتحاق به و يؤيدونه وينفضون أيديهم من الخونة فأهل البادية و الشهامة و الرجالة لا ينبغي لهم أن يذلوا أنفسهم و يبقوا تُبع لغزو دول معينة”.

الغرياني حث المقاتلين على تشكيل قوة مشتركة من كل المناطق على أن تسمى قوة حماية الثورة الذين دائماً يكونوا وقود الحروب، لافتاً إلى أن حكم من يناصر الظالم وهو يععلم حقيقته كأنهم جسد واحد متصلين ببعضهم المنافق مع المنافق و الظالم مع من يشابهه بحسب تعبيره.

وعلق على قضية الفساد المالي لدى بعض الثوار معتبراً أن المال العام مستباح الآن من كل الطبقات من بعض ما يسمى ثوار أو تجار و أصحاب النفوذ و الوزارات لكن سبب ذلك بالأساس إنهيار الدولة وعدم وجود الجهات الرقابية ومتابعة هذه القضايا.

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