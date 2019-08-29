«داخلية الوفاق» تكشف الأوضاع في مدينة غريان عسكريا وأمنيا

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، العميد مبروك عبدالحفيظ، أن الأوضاع في مدينة غريان «تحت السيطرة عسكريا من قبل غرفة العمليات المشتركة للجيش الليبي بحكومة الوفاق الوطني، وأمنيا من قبل مكونات وزارة الداخلية، وفي مقدمتها مديرية أمن غريان»، وفق ما نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وقال عبدالحفيظ في بيان صحفي تلاه بالمركز الإعلامي بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، «نقف إكبارا وإجلالا، لأبنائنا وإخواننا من أفراد الجيش الليبي والقوة المساندة العسكرية والأمنية، الذين دحروا جحافل العدوان وطهروا مدينة غريان من شراذم الشر».

وثمّن العميد مبروك عبدالحفيظ «الاستجابة العالية لنداء الواجب من أحرار وعسكريين وأمنيين، وقوات مساندة، والذين ضربوا المثل في الشجاعة والتضحية والفداء، إيمانا منهم بأن المعركة هي معركة بين الحق والباطل، مترحما على الشهداء الذين ارتقوا إلى عليين في معركة الشرف للدفاع عن مدينة غريان».

وحذر الناطق باسم وزارة الداخلية في حكومة الوفاق «كلَّ من تسول له نفسه، بث الفتنة أو الإخلال بالأمن والسلم الأهليين»، مؤكدا «عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية والاحتياطات الأمنية في ربوع ليبيا كافة ومدينة غريان خاصة، والتي من شأنها حماية أرواح وممتلكات المواطنين، سواء العامة منها والخاصة».

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