قسم تراخيص شحات يباشر في تسجيل المركبات الآلية

قال رئيس قسم تراخيص شحات، العقيد عبدالرحمن عمر، إن القسم باشر في تسجيل المركبات، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، مؤكدا أن إقبالا يشهده القسم بعد الإعلان عن بدء التسجيل.

وأوضح عمر، في تصريح لقناتنا، أنه تم الاتفاق مع مصنع لوحات معدنية لتوفيرها، وضمان سرعة إنجاز تسجيل المركبات، مضيفا أن عملية التسجيل لا تقتصر على مواطني بلدية شحات.

وفي سياق ذي صلة، ناشد رئيس وحدة تسجيل المركبات شحات، العقيد سالم الحمري، المواطنين استيفاء إجراءاتهم، وإزالة معتم الزجاج، مؤكدا أن عملهم مستمر طيلة أيام الأسبوع، لتسهيل الإجراءات، وأن المركبات المستوفية للإجراءات يتم تسليم كتيباتها في ذات يوم التسجيل.

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