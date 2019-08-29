الحويج يؤكد على أهمية العمالة المصرية في إعمار ليبيا

دعا وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، خلال مشاركته في الندوة المنعقدة في القاهرة، تحت عنوان: مستقبل العمالة المصرية في ليبيا، التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دعا الشركات والعمالة المصرية إلى أخذ زمام المبادرة، والمشاركة في إعمار ليبيا.

ولفت الحويج إلى الدور المستقبلي الذي يجب أن تلعبه العمالة والشركات المصرية في إعادة إعمار البلاد.

وأشار الحويج إلى أن المصريين الذين دخلوا إلى ليبيا عن طريق الهجرة غير المشروعة ومعهم أوراقهم ولا يعانون من أمراض قد صوبت أوضاعهم من قبل الحكومة المؤقتة ووزارة خارجيتها، مبديا أمله في زيادة العمالة المصرية ودخولها إلى ليبيا بالطرق المشروعة، عن طريق اتحاد عمال مصر لتجنب وقوعها فريسة للتنظيمات الإرهابية، وجماعات الاتجار بالبشر.

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