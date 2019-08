في وقفة احتجاجية.. المفتشون التربويون بزليتن يطالبون برفع المرتبات

المتوسط

نظمت منظمة المفتشين التربويين بزليتن اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر التفتيش التربوي بزليتن المدينة تحت شعار ” صعوبة الأمانة وقوة الاختصاصات .. وضياع الحقوق وضعف المرتبات”

وأكد المعتصمون في بيان لهم معارضتهم وبشدة الرفع العشوائي للمرتبات مطالبين برفع المبني على الأسس والمعايير والضوابط القانونية التي من شأنها تحقيق التوازن بين أهمية وأحقية وخصوصية عمل المفتش التربوي وما يستحقه من مرتب مع الأخذ في عين الاعتبار العدالة والمساواة بين الوظائف ذات العلاقة.

وشدد البيان على ضرورة الاستعجال الفوري بصرف قيمة جميع الحقوق الضائعة والمتأخرة للمفتشين التربويين والإداريين والعاملين في مكاتب التفتيش التربوي وأنه لا قبول لأي عذر من شأنه المماطلة والتأخير.

ولفت المفتشون في بيانهم إلى أن قيمة المحروقات بدل وسيلة النقل مَظلَمَةٌ وإجراء عشوائي يتعارض مع التشريعات النافذة وبنص القانون، مطالبين وعلى وجه السرعة بوضع آلية عمل حقيقية وواقعية لتخصيص قيمة مالية مجزية مقابل وسيلة النقل والتعويض عن الحق المكتسب السابق. ونوه المعتصمون إلى أن التفتيش التربوي هو رقابة فنية متخصصة بحكم التخصص والتأهيل ويعمل على تحقيق التوازن بين قيمة العطاء والفائدة المرجوة مؤكدين على دعمهم لمشروع القرار المقدم من السيد عميد بلدية زليتن م. مفتاح حمادي والمتضمن استقلالية التفتيش التربوي عن وزارة التعليم والمعتمد من رابطة المجالس البلدية والمحال للمجلس الرئاسي بتاريخ 19 أبريل الماضي.

وطالب البيان بإجراء تعديلات على لائحة التعليم العام المؤرخة بتاريخ 27/06/2018م وخاصة في فصلها السادس وإشراك خبراء التفتيش التربوي لإصدار لائحة متينة وقوية لاتقل عن اللوائح السابقة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

ودعت منظمة المفتشين التربويين زليتن وزير التعليم ومدير مصلحة التفتيش التربوي ومدير الإدارة القانونية بالوزارة لزيارة بلدية زليتن والوقوف على مطالب المفتشين التربويين ودراستها والتحقيق من شرعية المطالب وأسبابها .

