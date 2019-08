السفير الأمريكي وقائد أفريكوم يناقشان التعاون مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا

المتوسط

التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند وقائد أفريكوم الجديد الجنرال ستيفن تاونسند أمس الأربعاء في تونس برئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة غسان سلامة ونائبته ستيفاني ويليامز لمناقشة التعاون مع الأمم المتحدة لدعم تسوية سياسية في ليبيا.

وأكد السفير نورلاند على دعم الولايات المتحدة القوي لجهود البعثة لاستئناف الحوار السياسي بين أطراف النزاع. كما شدّد الجنرال تاونسند على ضرورة أن تعمل بعثة الأمم المتحدة والولايات المتحدة معا ومع جميع الأطراف لوقف النزاع.

