صحة المؤقتة تتابع سير العمل بمستشفى أم الرزم العام

تابعت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة في زيارة ميدانية سير العمل بمستشفي ام الرزم العام.

واطلعت الوزارة خلال الجولة عن مختلف الخدمات المقدمة للمرضى خلال النصف الاول من عام 2019، والذي يكشف مدى التقدم في العمل كماً ونوعاً في مختلف المجالات، حيث توضح التقارير الإحصائية بان اجمالي عدد من تلقوا الخدمة الطبية والعلاجية وفقا لسجلات المرضي والمترددين خلال شهر يوليو (7) من العام الجاري الي(23376) متردد تقريبا بكافة الاقسام وغرف العناية والولادة بحسب التخصصات الطبية حيث تبذل إدارة المستشفي جهوداً كبيرة في تطوير الخدمات الطبية داخل بلدية ام الرزم وما جاورها وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة بالحكومة الموقتة .

