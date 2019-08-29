عقيلة يبحث مع وزير التعليم سير العملية التعليمية

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مع وزير التعليم بالحكومة المؤقتة، فوزي بومريز، في القبة، سير العملية التعليمية بالمناطق التعليمية التابعة للوزارة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على عرض قانون الجامعات المعدل من قبل الوزارة على مجلس النواب في الجلسة القادمة، للتصويت عليه، واعتماده، بالإضافة إلى مناقشة ملف عودة الدراسة في جامعة طبرق، وحزمة من المواضيع الخاصة بدعم قطاع التعليم في ليبيا.

كما تطرق اللقاء إلى نتائج شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي الحالي، التي تم اعتمادها من الوزارة مؤخرا، بالإضافة إلى الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد، وتوفير المستلزمات التعليمية والكتاب المدرسي للطلاب.

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