اللجنة المكلفة بشؤون بلدية مرزق توصي بتوفير الدعم المالي لتلبية احتياجات النازحين

أوصحت اللجنة المكلف بشؤون بلدية مرزق من قبل مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، خلال اجتماعها اليوم الخميس، بديوان رئاسة الوزارة في العاصمة طرابلس، بضرورة توفير الدعم والتغطية المالية للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية من أجل تقديم المساعدة للنازحين.

وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة المفوض بوزارة الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق يوسف جلالة، وبحضور كل من المفوض بوزارة شؤون المرأة والتنمية المجتمعية، ووكيل وزارة المالية للشؤون الإدارية والمالية، لبحث أوضاع نازحي مدينة مرزق واقتراح الحلول العاجلة لمعالجتها.

وقالت إدارة الإعلام والتواصل برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللجنة «أوصت بضرورة الإسراع في صرف المخصصات المالية للبلديات بالمنطقة الجنوبية بما فيها مدينة مرزق، الواردة بقرار المجلس الرئاسي رقم (859) لسنة 2019، وتسييلها لصالح البلديات للصرف على احتياجات المواطنين النازحين».

وأضافت أن اللجنة أوصت أيضا بـ«توفير الدعم والتغطية المالية للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية لتوفير الإعانات، والاحتياجات الأساسية للنازحين بمناطق الجنوب التي ستتابع نتائج اجتماع وزير الحكم المحلي مع عمداء المجالس البلدية وأعيان الجنوب لتخفيف عبء الأزمة الإنسانية المترتبة على الاشتباكات التي شهدتها مدينة مرزق».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا