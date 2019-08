توصيات وزارية بالإسراع في صرف المخصصات المالية لمرزق

المتوسط

أوصت اللجنة المكلفة من قبل حكومة الوفاق الخاصة ببلدية مرزق اليوم الخميس، بضرورة الإسراع في صرف مخصصات المالية للبلديات بالمنطقة الجنوبية بما فيها مدينة “مرزق”، الواردة بقرار المجلس الرئاسي رقم 859 لسنة 2019, وتسييلها لصالح البلديات للصرف على احتياجات المواطنين النازحين.

كما أوصت اللجنة بتوفير الدعم والتغطية المالية للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية لتوفير الإعانات، والاحتياجات الأساسية للنازحين بمناطق الجنوب التي ستتابع نتائج اجتماع وزير الحكم المحلي مع عمداء المجالس البلدية وأعيان الجنوب لتخفيف عبء الأزمة الإنسانية المترتبة على الاشتباكات التي شهدتها بمدينة” مرزق”.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس اللجنة وزير الدولة المفوض لشؤون المهجرين والنازحين ” يوسف جلالة”، وبحضور كل من وزير شؤون المرأة والتنمية المجتمعية، ووكيل وزارة المالية للشؤون الإدارية والمالية، لمناقشة أوضاع نازحي مدينة “مرزق” واقتراح الحلول العاجلة لمعالجتها.

