رومانيا تبدي رغبتها في عودة شركاتها للعمل في ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد معيتيق “، اليوم الخميس، مبعوث الخارجية لدولة رومانيا ” اديريانو أونوت”، الذي أكد رغبة بلاده تطوير أوجه التعاون ومد جسور الصداقة مع حكومة الوفاق.

وأشاد “أونوت”، خلا ل الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بالجهود التي يقوم بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتشجيع عودة الشركات الرومانية للعمل في مجالات الصحة والبنية التحتية، وأبدى تطلعه لتنمية العلاقة بين البلدين.

