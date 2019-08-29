سلامة: قمة الدول السبع الصناعية شهدت تطور إيجابي بشأن الأزمة الليبية

ليبيا – إلتقى رئيس الجمهورية التونسية المؤقت محمد الناصر أمس الأربعاء المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

سلامة أبلغ الناصر بحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية شكر الأمين العام لرئيس الجمهورية وللسلطات التونسيّة على الدعم اليومي الذي تقدمه تونس لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأطلع سلامة رئيس الجمهورية التونسية على نتائج اتصالاته من أجل ترميم موقف دولي موحد من المسألة الليبية.

وقال المبعوث الأممي بعد لقائه بالناصر: “لقد حصل تطور مشجع في قمة الدول السبع الصناعية في بياريتز ونريد أن نبني على هذا التطور الإيجابي بهدف ترميم موقف دولي موحد من المسألة الليبية يسمح للأخوة الليبيين بأن يستعيدوا عافيتهم ويسمح للدول المجاورة وتونس على رأسها بالإستفادة من الإستقرار في ليبيا”.

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