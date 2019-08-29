بني وليد تستذكر “رجل الإنسانية”.. الهادي الحصني

احتفى أهالي بني وليد بالقائد الكشفي الراحل الهادي محمود الحصني في لمسة وفاء من أهل المدينة لروح الفقيد الذي قدم الكثير لمدينته والوطن.

وأقيمت مراسم التأبين في مسجد قبيلة الحصنة بحضور لفيف من أعضاء المجلس الاجتماعي وأعيان بني وليد وشباب الكشافة وجمعيات المجتمع المدني وممثلين عن جامعة بني وليد وعائلة ورفاق الفقيد.

وفي أجواء لم تغب عنها الدموع، استذكر الحضور في كلمات ألقوها مناقب الفقيد أوكدوا أنه مثال على حب العمل التطوعي الخيري، ليترك بصمته في كل مكان.

وودعت ليبيا منذ نحو أسبوع الحاج الحصني، أحد رجالات الإنسانية وحامل راية لواء العمل الخيري في بني وليد.

وقاد الراحل الحصني كشافة بني وليد لسنين طوال دون كلل أو ملل، وعرف بالجد والاجتهاد والعمل بروح الفريق الواحد لهدف سامٍ هو مساعدة المحتاجين وخدمة ليبيا دون مقابل، حتى بات يعرف بـ”رجل الإنسانية”.

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