وزير زراعة المؤقتة يبحث مشاكل مشروع سهل بنغازي

عقد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، بالحكومة المؤقتة، حسن الزيداني، اجتماعا مشتركا مع رئيس مجلس إدارة مشروع سهل بنغازي، بحضور وكيل عام وزارة الزراعة.

وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة، فإن الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بشحات، تطرق إلى المشاكل التي تعيق عمل المشروع، والحلول المقترحة لتجاوزها، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم المشاريع الإنتاجية كرافد مهم لقطاع الزراعة الذي تطمح إليه الوزارة خلال خطة عملها القادمة.

من جهته وعد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بزيارة المشروع، والوقوف على سير عمله في أقرب وقت.

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