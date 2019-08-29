الأزمة الليبية على طاولة وزراء خارجية “اليورو”

قال المفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار يوهانس هان، إن الأوضاع في ليبيا ستكون أحد محاور البحث في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس.

ويُعقد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الخميس والجمعة في العاصمة الفنلندية هلسنكي، ويتضمن جدول الأعمال الأوضاع في الشرق الأوسط، وأوروبا، والتهديدات المشتركة، والتعاون الإقليمي مع وزراء خارجية.

ومن المقرر أن تترأس الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أولى جلسات الاجتماع لبحث التهديدات المشتركة، على أن تعقد جلسة أخرى لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط.

وسيناقش وزراء الخارجية الجمعة منطقة القطب الشمالي وذلك نظرا لارتفاع درجة حرارة المناخ.

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