“المؤقتة” تشدد على توفير السلع لبلدية الغريفة

عقد وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منير عصر اجتماعا مع عميد بلدية الغريفة وأعضاء المجلس البلدي لبحث احتياجات البلدية.

ووفق ما ذكرت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، فقد بحث الاجتماع كافة متطلبات بلدية الغريفة من توفير السلع التموينية وتفعيل مكتب الرخص بالبلدية، حيث شدد الوزير على ضرورة توفيرها بوجه السرعة، بينما أكد عميد البلدية دعمه للحكومة المؤقتة.

وفي السياق ذاته بحث الوزير مع عميد بلدية غات وأعضاء المجلس التسييري توفير السلع التموينية للجمعيات والدقيق المدعوم للمخابز عن طريق صندوق موازنة الأسعار التابع للحكومة المؤقتة.

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