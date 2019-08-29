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الدولار يخالف العملات.. ويرتفع أمام الدينار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق السوداء للعملات في مدينتي طرابلس وزليتن اليوم الخميس، مع ختام تداولات آخر الأسبوع.

وتداول التجار الدولار بـ4.16 دنانير ليحقق مكسبا قيمته قرشان، ولم تؤثر حالة الارتفاع هذه على سعر صرف اليورو الذي ظل مستقرا عند 4.63 دنانير.

وارتفع سعر غرام الذهب كسر 18 بمقدار دينارين ليتم بيعه في سوق المشير بطرابلس بـ153 دينارا.

أما على صعيد العملات العربية والأجنبية فلم تؤثر حالة التذبذب على صعيد حركة تداول الدولار اليوم، فقد ظل سعر صرف الدينار التونسي مستقرا لليوم الثاني على التوالي عند 1.45 دينار، وشملت حالة الاستقرار أيضا الليرة التركية وتم بيعها 71 قرشا لليرة، كما حافظ الجنيه المصري على سعره عند 24 قرشا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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