المتوسط

أختتم يوم أمس الأربعاء المؤتمر الخامس لمسئولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية وبحضور عدد من وفود الدول الأعضاء وبمشاركة فاعلة من وفد وزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وقد تناول الاجتماع عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بتحسين آليات حماية حقوق الإنسان في الدول العربية، وذلك بدراسة الإستراتيجية العربية لحماية واحترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، واستعراض تجارب بعض الدول العربية في هذا الصدد للاستفادة منها من قبل بقية الدول العربية، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان عند تتبع ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وكفالة ممارسة المواطنين للحقوق المدنية والسياسية ، وغيرها من المواضيع.

The post ختام المؤتمر الخامس لمسؤولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية