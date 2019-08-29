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داخلية الوفاق: قواتنا تؤمن بأن المعركة جنوب طرابلس هي معركة بين الحق والباطل

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد الناطق باسم وزارة داخلية الوفاق مبروك عبدالحفيظ بأن الأوضاع في مدينة غريان تحت السيطرة عسكريا من قبل مسلحي الوفاق وأمنيا من قبل مكونات الداخلية وفي مقدمتها مديرية أمن غريان.

الناطق باسم داخلية الوفاق قال خلال بيان صحفي اليوم الخميس:”نقف إكبارًا وإجلالًا لأبنائنا وإخواننا من أفراد الجيش الليبي والقوة المساندة العسكرية والأمنية الذين دحروا جحافل العدوان وطهروا مدينة غريان من شراذم الشر” على حد تعبيره.

وثمّن عبدالحفيظ الاستجابة العالية لنداء الواجب ممن وصفهم بـ:” أحرار وعسكريين وأمنيين وقوات مساندة والذين ضربوا المثل في الشجاعة والتضحية والفداء” ، معتبرا بان مسلحي الوفاق يؤمنون بأن المعركة هي معركة بين الحق والباطل، على حد تعبيره.

وحذر عبدالحفيظ كلَّ من تسول له نفسه بث الفتنة أو الإخلال بالأمن والسلم الأهليين ، مؤكدًا على انهم لن يتهاونو في اتخاذ الإجراءات القانونية والاحتياطات الأمنية في ربوع ليبيا كافة ومدينة غريان خاصة ما من شأنها حماية أرواح وممتلكات المواطنين، سواء العامة منها والخاصة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • وطبعا ياحمار تظن انك وانت عميل قطرائيل وتركيا على الحق وان الجيش الوطنى الذى يدافع عن كرامة وسيادة الوطن على الباطل اعدل راسك وانت تشوف الحقيقة وهى انك غبى جدا وتيس وميبون وزامل وخسيس واتفوا عليك منى ومن كل الليبين الشرفاء الم تقرأ ياحمار قوله تعالى واذا قيل لهم لا تفسدوا فى الارض قالوا انما نحن مصلحون .الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون .

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