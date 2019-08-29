داخلية الوفاق: قواتنا تؤمن بأن المعركة جنوب طرابلس هي معركة بين الحق والباطل

ليبيا – أكد الناطق باسم وزارة داخلية الوفاق مبروك عبدالحفيظ بأن الأوضاع في مدينة غريان تحت السيطرة عسكريا من قبل مسلحي الوفاق وأمنيا من قبل مكونات الداخلية وفي مقدمتها مديرية أمن غريان.

الناطق باسم داخلية الوفاق قال خلال بيان صحفي اليوم الخميس:”نقف إكبارًا وإجلالًا لأبنائنا وإخواننا من أفراد الجيش الليبي والقوة المساندة العسكرية والأمنية الذين دحروا جحافل العدوان وطهروا مدينة غريان من شراذم الشر” على حد تعبيره.

وثمّن عبدالحفيظ الاستجابة العالية لنداء الواجب ممن وصفهم بـ:” أحرار وعسكريين وأمنيين وقوات مساندة والذين ضربوا المثل في الشجاعة والتضحية والفداء” ، معتبرا بان مسلحي الوفاق يؤمنون بأن المعركة هي معركة بين الحق والباطل، على حد تعبيره.

وحذر عبدالحفيظ كلَّ من تسول له نفسه بث الفتنة أو الإخلال بالأمن والسلم الأهليين ، مؤكدًا على انهم لن يتهاونو في اتخاذ الإجراءات القانونية والاحتياطات الأمنية في ربوع ليبيا كافة ومدينة غريان خاصة ما من شأنها حماية أرواح وممتلكات المواطنين، سواء العامة منها والخاصة.

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