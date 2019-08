المتوسط

قام مدير أمن طرابلس عميد.د أسامه عويدان رفقة مساعد المدير لشؤون الأمنية عميد رمضان برباش وعدد من الضباط اليوم الخميس بجولة تفقدية على مقار الامتحانات، وذلك للوقوف علي سير عمل الأجهزة الأمنية المشاركة في الخطة.

والتقى مدير الأمن خلال هذه الزيارة بوزير التعليم المفوض عثمان عبدالجليل, مثمنا جهود جميع الأجهزة الأمنية ومكونات مديرية أمن طرابلس على مجهودات المبذولة من أجل المحافظة علي أمن أبناءنا الطلاب والطالبات.

وأكد على ضرورة التعاون بين المديرية والأجهزة الأمنية لتحقيق الهدف المنشود.

The post مدير أمن طرابلس يتفقد مقار الامتحانات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية