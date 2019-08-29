رومانيا: نرغب في تطوير علاقات التعاون مع ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الخميس، مبعوث الخارجية لدولة رومانيا ” اديريانو أونوت”.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن المسؤول الروماني أكد رغبة بلاده تطوير التعاون مع ليبيا ومد جسور الصداقة مع حكومة الوفاق الوطني.

وأشاد “أونوت”، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بالجهود التي يقوم بها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بتشجيع عودة الشركات الرومانية للعمل في مجالات الصحة والبنية التحتية، وأبدى تطلعه لتنمية العلاقة بين البلدين

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