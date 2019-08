«النظام الضريبي في ليبيا».. عنوان ندوة علمية ببنغازي

عقدت في مدينة بنغازي، ندوة حول النظام الضريبي في ليبيا، برعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة، وذلك بهدف الخروج بتوصيات تسهم في إعادة تنظيم القوانين والتشريعات التي من شأنها الرقي بالسياسات المالية للدولة.

حضر الندوة مدير عام مصلحة الضرائب، ووكيل وزارة المالية، ورئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، إضافة إلى عدد من الأكاديميين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنغازي، ومؤسسات المجتمع المدني.

