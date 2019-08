المتوسط:

اطلعت نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز فريق الخبراء غير الرسمي، المعني بالمرأة والسلام والأمن، على الوضع في ليبيا والآثار السيئة للاقتتال المستمر على النساء الليبيات.

ومن جانبها أكدت ويليامز التزام الأمم المتحدة بضمان الإشراك الكامل للمرأة في الجهود السياسية وجهود الوساطة.

