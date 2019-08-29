المحكمة العسكرية العليا تصدر أحكامًا متفاوتة من بينها حكمًا بإعدام إرهابيين اثنين

بنغازي-العنوان

أصدرت المحكمة العسكرية العليا بالقوات المسلحة يوم الأربعاء حكمًا بإعدام إرهابيين اثنين في قضايا ضد أمن الدولة.

كما أصدر المحكمة حكمًا بالسجن لمدد متفاوتة على عدد من المتهمين الآخرين.

وجاء صدور، بحسب منطوق الحكم الذي اطلعت صحيفة العنوان على نسخة منه، هذه الأحكام خلال عقد المحكمة جلسة عادية بتاريخ 28 أغسطس2018 للفصل في عدد 14 قضية منها 13 قضية تتعلق بقضايا ضد أمن الدولة وقضية جنائية واحدة.

وأصدرت المحكمة أيضًا حكمًا بتأجيل حكم نهائي في عدد من القضايا، حتى يتم تكليف محامي دفاع للمتهمين فيها.

وأرجعت المحكمة تأجيل الحكم النهائي إلى التزامها بتطبيق العدالة بمعاييرها حسب القانون الجنائي الليبي وقانون الإجراءات الليبي والمعايير الدولية التي تتطلب توافر دفاع عن أي متهم.

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