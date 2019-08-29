تشكيل لجنة التظلم من نتائج امتحان القبول بمعهد الشرطة

أصدر وزيرالداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، إبراهيم بوشناف قراراً بشأن تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة التخطيط الأمني بالوزارة ، عقيد – جمعة سالم الدرسي – وعضوية كلاً من : مدير مكتب المعلومات والمتابعة ، مقدم – إبراهيم مصطفى الرمالي – و دكتور – صلاح محمد دغمه – من إدارة الشؤون القانونية.

ووفقاً للقرار رقم 725 لسنة 2019، فان اللجنة مهمتها دراسة التظلمات من نتائج امتحانات القبول بالمعهد العالي للضباط ، على أن تتولى إبداء الرأي فيها من خلال أوراق الاختبار التي اعتمدت النتيجة بناءً عليها، ولها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل إنجاز عملها.

وشدد القرار على ان يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة التنفيذ.

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