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تشكيل لجنة التظلم من نتائج امتحان القبول بمعهد الشرطة

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أصدر وزيرالداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة،  إبراهيم بوشناف قراراً بشأن تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة التخطيط الأمني بالوزارة ، عقيد – جمعة سالم الدرسي – وعضوية كلاً من : مدير مكتب المعلومات والمتابعة ، مقدم  – إبراهيم مصطفى الرمالي –  و دكتور – صلاح محمد دغمه – من  إدارة الشؤون القانونية.
ووفقاً للقرار رقم  725 لسنة 2019، فان اللجنة مهمتها دراسة التظلمات من نتائج امتحانات القبول بالمعهد العالي للضباط ، على أن تتولى إبداء الرأي فيها من خلال أوراق الاختبار التي اعتمدت النتيجة بناءً عليها، ولها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة به في سبيل إنجاز عملها.
وشدد القرار على ان يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة التنفيذ.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • انتفض الشعب وهو مرتاح ، فلماذا لا ينتفض في هذه المعاناة أرجوا من الجميع اخراج كل ما لديهم من أجهزة حرارية وتبريد وتشغيلها
    هذا سيعطي لهم درجات عالية جدا من العجز
    سيؤدي الى انهيار الشبكة
    والمرحلة الثانية هي انتفاضة
    لازم انتفاضة قوية (لا لمهزلة طرح الاحمال)
    عندما رجع الكهرباء بعد اكثر من14 ساعة انقطاع قمت كردة فعل باخراج عدد 2 دفاية وعدد 2 فرنيللوا بالفيراندا وتشغيلها على اقصى حرارة وفتحت عدد 2 سخانة ماء كهرباء و مكيف 18 ومكيفين 12 على اقصى درجة ، وادعوا الجميع للقيام بهذه العملية كردة فعل وعصيان حتى تنهار الشبكة وتنهار معها المهزلة (طرح احمال) خلوها تتقربع (يا كهرباء زي الناس يا معاش نبو كهرباء) #عصيان_كهربي#

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